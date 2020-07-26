Bayram öncesi denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilerin daha kaliteli şartlarda hizmet alması amacıyla şehir merkezinde faaliyet gösteren berber ve kuaförler ile güzellik merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.

Halk sağlığının korunması amacıyla gerçekleştirilen denetleme çalışmalarında işletmeler sağlık koşullarına uygunluk, çalışma belgelerinin olup olmadığı, iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygunluk, hijyen ve steril şartlara uygunluk ile korona virüse (Covid-19) karşı tedbirlerin uygunluğu açısından kontrol edildi. Belediye ekipleri, işletmeci ve çalışanlara iş yoğunluğunun yaşandığı günlerde kuralların ihlal edilmemesi için ayrıca özen göstermeleri için uyarıda bulundu.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, vatandaşların ruhsatlı ve kayıtlı işletmelerden hizmet almalarının önemine vurgu yaptı. - ESKİŞEHİR