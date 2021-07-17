Bayram öncesi drone destekli trafik denetimi - Son Dakika

Bayram öncesi drone destekli trafik denetimi

Kurban Bayramı öncesi, emniyet ve jandarma karma ekipler tarafından trafik tedbirleri uygulaması gerçekleştiriliyor.

Kurban Bayramı öncesi, emniyet ve jandarma karma ekipler tarafından trafik tedbirleri uygulaması gerçekleştiriliyor. Drone destekli uygulama yapılıyor. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Dilek yolu kavşağı ve Hal Yolu kavşağında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Trafik Timlerince Karma Ekipler oluşturularak drone destekli uygulama yapılıyor. Yapılan kontrollerde vatandaşlara, emniyet kemeri, cep telefonu, kırmızı ışık ve yaya öncelikli denetim gibi kural ihlallerine karşı bilgilendirmelerde bulunuluyor. Ayrıca karma ekipler tarafından bayram sonrasında da tatil dönüşü yapacaklar üzerinde uygulama yapılacağı kaydedildi. - MALATYA

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