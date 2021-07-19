Bayram öncesi drone destekli trafik denetimi - Son Dakika

İstanbul 'da, Kurban Bayramı öncesi drone destekli trafik denetimi yapıldı. Havadan drone ile kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, bayram öncesi Maslak Büyükdere Caddesi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) binası önünde trafik denetimi gerçekleştirdi. Ehliyet ve evrak kontrollerinin yapıldığı denetimde drone ile de sürücülerin emniyet kemerleri ve kural ihlali yapıp yapmadıkları kontrol edildi. Drone ile yapılan kayıt sırasında emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücüye 144 lira ceza kesildi.

- İstanbul