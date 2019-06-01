Son Dakika Haberleri: Bayram öncesi drone ile trafik denetimi
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Bayram öncesi drone ile trafik denetimi

41 dakika önce

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi trafik kazalarını en aza indirmek için denetimlerini artıran trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda oluşturulan noktalarda drone kullanarak inceleme yaptı.

Bayram öncesi drone ile trafik denetimi, System.String[]
Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi trafik kazalarını en aza indirmek için denetimlerini artıran trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda oluşturulan noktalarda drone kullanarak inceleme yaptı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla kent merkezindeki denetimlerini sıklaştırdı. Kentte ihlalleri en aza indirmek için yoğun bir şekilde çalışan ekipler, Word Mar Kavşağı üzerinde drone havalandırarak, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri, direksiyon başında cep telefonu ile konuşma ve ters yönden gelerek kural ihlali yapan araç sürücülerini tespit ederek haklarında işlem yaptı. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:20 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Batman, Ramazan Bayramı, 3. Sayfa
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