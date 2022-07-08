Bayram öncesi Erzincan'da sıkı denetim - Son Dakika
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Bayram öncesi Erzincan'da sıkı denetim

08.07.2022 11:10
Bayram öncesi Erzincan'da sıkı denetim

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Kurban Bayramı öncesi denetim ve uygulamalar yoğunlaştırıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Kurban Bayramı öncesi denetim ve uygulamalar yoğunlaştırıldı. Yapılan uygulamalarda hakkında yakalama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimler Erzincan'da da yapıldı. Kentte; umuma açık yerlerde, müzekkere adresleri bulunabilecekleri değerlendirilen diğer adreslerde, ana arter, cadde ve sokaklar üzerinde "Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulama çerçevesinde, bin 18 şahıs sorgulanarak, 267 araç kontrol edildi.

Aranan şahıslara yönelik yapılan uygulama sonucunda ise;

Hırsızlık suçundan yakalaması bulunan 1 şahıs, basit yaralama suçundan yakalaması bulunan 2 şahıs ile aynı suçtan ifadesi alınması için yakalaması bulunan 1 şahıs, taksirle yaralama suçundan yakalaması olan 1 şahıs ve diğer suçlardan yakalaması bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 6 şahıs yakalandı.

Aranan ve çalıntı araçlara yönelik yapılan uygulama neticesinde de, 1 araç trafikten men edilerek, 8 araca toplam 25 bin 333 TL para cezası uygulandı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı, Erzincan, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayram öncesi Erzincan'da sıkı denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayram öncesi Erzincan'da sıkı denetim - Son Dakika
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