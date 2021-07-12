Bayram öncesi esnafa ödeme yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı sebebiyle alacaklı esnafa 119 milyon TL ödemeyi zamanından önce yapacaklarını duyurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı sebebiyle alacaklı esnafa 119 milyon TL ödemeyi zamanından önce yapacaklarını duyurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla Kocaeli'de artık geleneksel hale gelen bayram öncesi ödemeleri devam ediyor. Başkan Büyükakın, büyükşehire iş yapan esnaf, tüccar ve firmaların 119 milyon TL'lik alacağının Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması talimatını verdi. - KOCAELİ

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