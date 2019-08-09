Son Dakika Haberleri: Bayram öncesi Gaziantepli baklava ustalarından yoğun mesai
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Bayram öncesi Gaziantepli baklava ustalarından yoğun mesai

50 dakika önce

AB tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan baklavanın başkenti Gaziantep'teki baklavacılar, bayram siparişlerini yetiştirmek için yoğun emek harcıyor.

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AB tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan baklavanın başkenti Gaziantep'teki baklavacılar, bayram siparişlerini yetiştirmek için yoğun emek harcıyor. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dahil olan, Gaziantep'te bayram öncesi günde ortalama 35 ton Antep baklavası üretiliyor.
Avrupa Birliği, Gaziantep, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:57 
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