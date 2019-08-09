Bayram öncesi Gaziantepli baklava ustalarından yoğun mesai
1 saat önce
AB tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan baklavanın başkenti Gaziantep'teki baklavacılar, bayram siparişlerini yetiştirmek için yoğun emek harcıyor. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dahil olan, Gaziantep'te bayram öncesi günde ortalama 35 ton Antep baklavası üretiliyor.
Avrupa Birliği
tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan baklavanın başkenti Gaziantep
'teki baklavacılar, bayram siparişlerini yetiştirmek için yoğun emek harcıyor.
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dahil olan, Gaziantep'te bayram öncesi günde ortalama 35 ton Antep baklavası üretiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:29
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