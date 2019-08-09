Son Dakika Haberleri: Bayram öncesi gıda denetimleri yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Bayram öncesi gıda denetimleri yapıldı

1 saat önce

İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ile röportaj Üretim merkezlerinde yapılan denetimler İSTANBUL - Kurban Bayramı öncesi tatlıcılar ve şekerleme üreticilerine yönelik gıda denetimleri yapıldı.

İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ile röportaj
Üretim merkezlerinde yapılan denetimler İSTANBUL - Kurban Bayramı öncesi tatlıcılar ve şekerleme üreticilerine yönelik gıda denetimleri yapıldı.
Ahmet Yavuz, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem uzmanından büyük İstanbul depremine ilişkin değerlendirme: İstanbul'da faylar Ege Denizi'nden çok daha rahat
Alman askeri Türkiye'de gözaltına alındı Zanka'dan takımına Fenerbahçe resti: Göndermezseniz oynamam İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 14:57:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayram öncesi gıda denetimleri yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]