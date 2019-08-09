Bayram öncesi gıda denetimleri yapıldı
1 saat önce
İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ile röportaj Üretim merkezlerinde yapılan denetimler İSTANBUL - Kurban Bayramı öncesi tatlıcılar ve şekerleme üreticilerine yönelik gıda denetimleri yapıldı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:25 Kaynak: AA
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Yavuz
Karaca ile röportaj
Üretim merkezlerinde yapılan denetimler İSTANBUL - Kurban Bayramı
öncesi tatlıcılar ve şekerleme üreticilerine yönelik gıda denetimleri yapıldı.
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