Bayram öncesi gıda denetimleri yoğunlaştı

Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde bulunan gıda işyerlerine yapılan denetimler Ramazan ayı münasebetiyle sıklaştırıldı.

Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde bulunan gıda işyerlerine yapılan denetimler Ramazan ayı münasebetiyle sıklaştırıldı.



Yetkililerden alınan bilgiye göre Çaycuma ilçesinde, ayrıca ilçeye bağlı beldelerde ve köylerde bulunan gıda üretimi ve tüketiciye sunum yapan iş yerlerinde ramazan ayı boyunca denetimlerin aralıksız yapıldığı ve devam ettiği ifade edildi .Yetkililer Ramazan ayında halkın sağlıklı ürün tedariki ve tüketimini sağlamak için özellikle fırın, lokanta, pastane, market gibi gıda işyerleri başta olmak üzere tüm gıda iş yerlerinde denetimlerini sürdürdüklerini belirterek, "Ramazan ayında ve yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı öncesinde gıda iş yerlerinin sağlıklı gıda üretmesini, tüketiciye sunmasını sağlamak denetimlerimizde önceliğimizdir. Halkımızdan da talebimiz alışveriş sırasında tanık oldukları olumsuzlukları bize veya Alo Gıda 174 hattına bildirmeleridir. Bu vesile ile halkımızın ramazanını ve yaklaşan bayramını kutlarız" denildi. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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