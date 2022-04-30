Bayram öncesi huzur uygulaması: 9 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Bayram öncesi huzur uygulaması: 9 şahıs yakalandı

30.04.2022 00:58
Bayram öncesi huzur uygulaması: 9 şahıs yakalandı

Kocaeli'de polis ekipleri, bayram öncesi huzur ve güven uygulaması yaptı.

Kocaeli'de polis ekipleri, bayram öncesi huzur ve güven uygulaması yaptı. Çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentin farklı noktalarında huzur uygulaması yaptı. Yapılan denetimlerde 4 bin 339 şahıs ve 499 araç kontrol edildi. 3 araç trafikten men edilirken, 41 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. - KOCAELİ

Bayram öncesi huzur uygulaması: 9 şahıs yakalandı
Bayram öncesi huzur uygulaması: 9 şahıs yakalandı
Bayram öncesi huzur uygulaması: 9 şahıs yakalandı
Bayram öncesi huzur uygulaması: 9 şahıs yakalandı

YORUMLAR
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Tragger, Kocaeli, Bayram, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayram öncesi huzur uygulaması: 9 şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayram öncesi huzur uygulaması: 9 şahıs yakalandı - Son Dakika
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