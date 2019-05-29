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Bayram öncesi iş yeri denetimleri

46 dakika önce

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde gıda üretimi ve satışı yapan işyeri denetimlerini sürdürüyor.

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Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde gıda üretimi ve satışı yapan işyeri denetimlerini sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla işyeri denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Tepebaşı'nda pasta, tatlı çeşitleri, börek, kuruyemiş ve şekerleme imalatı ve satışını yapan işyerlerini denetleyen ekipler, öncelikle işyerinin yönetmeliklere uygun olup olmadığını denetliyor. Hijyen, ürün gramajı ve etiketi ise denetlemelerde titizlikle kontrol edilerek denetleniyor.

Ekipler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesine bugüne dek 150 işyerinin denetimini tamamladı. Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada vatandaşların ruhsatlı ve kayıtlı esnaftan alışveriş yapmalarının önemine vurgu yapılarak, karşılaşılacak herhangi bir olumsuz durumda 444 44 26 numaralı Mavi Masa istek ve şikayet hattına ya da 0 (222) 320 14 44 numaralı telefondan yetkililere ulaşılabileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:34 Kaynak: İHA
Tepebaşı, Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Güncel
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