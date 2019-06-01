Son Dakika Haberleri: Bayram öncesi İstanbul'da yollar boşaldı
Son Dakika Güncel Haber

Bayram öncesi İstanbul'da yollar boşaldı

50 dakika önce

İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yollar boş kaldı.

Bayram öncesi İstanbul'da yollar boşaldı, System.String[]
İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yollar boş kaldı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili şehir dışında geçirmek isteyenler dün akşam saatlerinde yola çıktı. Tatilciler gidince İstanbul yolları da boş kaldı. Bugün öğlen saatlerinde E-5 Karayolu'nda herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) verilerine göre saat 13.00'da yüzde 33 olarak görüldü. İlerleyen saatlerde trafik yoğunluğunun yüzde 10'un altlarına düşmesi bekleniyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:02 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'dan canlı yayında "Kadir Topbaş" yanıtı Binali Yıldırım: İSPARK'ın nasıl zarar ettiğini ben de anlamış değilim THY, bilet iade ve değişikliğini 8 Haziran'a kadar uzattı İncirlik'teki ABD'li askerlere Ramazan Bayramı uyarısı: İyi bayramlar dileğinde bulunun

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 14:52:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayram öncesi İstanbul'da yollar boşaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]