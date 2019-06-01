Son Dakika Haberleri: Bayram öncesi İstanbul'da yollar boşaldı
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Bayram öncesi İstanbul'da yollar boşaldı

21 dakika önce

İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yollar boş kaldı.

Bayram öncesi İstanbul'da yollar boşaldı, System.String[]
İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yollar boş kaldı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili şehir dışında geçirmek isteyenler dün akşam saatlerinde yola çıktı. Tatilciler gidince İstanbul yolları da boş kaldı. Bugün öğlen saatlerinde E-5 Karayolu'nda herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) verilerine göre saat 13.00'da yüzde 33 olarak görüldü. İlerleyen saatlerde trafik yoğunluğunun yüzde 10'un altlarına düşmesi bekleniyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:25 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, İstanbul, Güncel
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