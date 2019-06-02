Son Dakika Haberleri: Bayram öncesi İstanbul'da yollar boşaldı
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Bayram öncesi İstanbul'da yollar boşaldı

1 saat önce

Bayram öncesi İstanbul'da yollar boşaldıİSTANBUL - İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yollar boş kaldı.

Bayram öncesi İstanbul'da yollar boşaldı
İSTANBUL - İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yollar boş kaldı.
9 günlük Ramazan Bayramı tatili şehir dışında geçirmek isteyenler dün akşam saatlerinde yola çıktı. Tatilciler gidince İstanbul yolları da boş kaldı. Bugün öğlen saatlerinde E-5 Karayolu'nda herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre saat 13.00'da yüzde 33 olarak görüldü. İlerleyen saatlerde trafik yoğunluğunun yüzde 10'un altlarına düşmesi bekleniyor.
Bayram öncesi İstanbul'da yollar boşaldı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:16 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, İstanbul, Genel
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