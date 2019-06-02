Bayram öncesi İstanbul'da yollar boşaldı
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Bayram öncesi İstanbul'da yollar boşaldıİSTANBUL - İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yollar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:16 Kaynak: İHA
Bayram öncesi İstanbul
'da yollar boşaldı
İSTANBUL - İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı
tatilinin başlamasıyla yollar boş kaldı.
9 günlük Ramazan Bayramı tatili şehir dışında geçirmek isteyenler dün akşam saatlerinde yola çıktı. Tatilciler gidince İstanbul yolları da boş kaldı. Bugün öğlen saatlerinde E-5 Karayolu'nda herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin verilerine göre saat 13.00'da yüzde 33 olarak görüldü. İlerleyen saatlerde trafik yoğunluğunun yüzde 10'un altlarına düşmesi bekleniyor.
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