- Bayram öncesi jandarmandan 'Uçangöz'le trafik denetimi
49 dakika önce
- Bayram öncesi jandarmandan 'Uçangöz'le trafik denetimiELAZIĞ - Elazığ'da Ramazan Bayramı öncesi jandarma tarafından Uçangöz (drone) ile yapılan uygulamada 27 araca cezai işlem uygulanırken, 7 araç trafikten men edildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:13 Kaynak: İHA
- Bayram öncesi jandarmandan 'Uçangöz'le trafik denetimi
ELAZIĞ - Elazığ
'da Ramazan Bayramı
öncesi jandarma tarafından Uçangöz (drone) ile yapılan uygulamada 27 araca cezai işlem uygulanırken, 7 araç trafikten men edildi.
Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından Elazığ- Keban- Pertek- Çemişgezek
ve Baskil
yolu üzerinde 'Drone' desteli eş zamanlı trafik uygulaması gerçekleştirdi. Geniş kapsamlı yapılan uygulamaya Trafik, Mobil PTS, Drone ve Asayiş olmak üzere 12 ekip ve 30 personel katıldı. 347 şahıs ve 213 aracın kontrol edildiği uygulamada 27 araca 6 bin 24 TL ceza kesilirken 7 araçta trafikten men edildi.
Hız, emniyet kemeri ve genel trafik kuralları hakkında bilgiler verilen uygulamada, Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu'da vatandaşların bayramını kutlayarak, el broşürü ve çocuklara sürücü seyahat karnesi dağıttı.
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