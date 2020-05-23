Bayram öncesi kaymakamlıkta seyahat izin kuyruğu - Son Dakika

Bayram öncesi kaymakamlıkta seyahat izin kuyruğu

Vatandaşlar seyahat izni için kaymakamlıkta yoğunluk oluşturdu

İSTANBUL - Bayrama iki gün kala memleketlerine dönmek için seyahat izni belgesi almak isteyen vatandaşlar Bağcılar Kaymakamlığı önünde kuyruk oluşturdu. Başvurular sadece e-Devlet ve Alo 199 hattı üzerinden gerçekleştirilirken görevliler vatandaşları bu konuda uyarıp evlerine dönmelerini istedi.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar için seyahat izni ile ilgili alınan karar uygulamaya geçti. Bulundukları illerden memleketlerine dönmek isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar e-Devlet ve Alo 199 hattından işlemlerini gerçekleştirirken

Ramazan Bayramı'na iki gün kala memleketlerinin yolunu tutmak isteyen vatandaşlar bugün seyahat izin belgesi için Bağcılar Kaymakamlığı'na geldi. 65 yaş üstü vatandaşların refakatçileri ve birçok vatandaş izin belgesi için kaymakamlık önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Görevli polis memurları vatandaşları uyararak işlemlerin sadece e-Devlet ve Alo 199 hattından yapılacağını belirterek evlerine dönmelerini söyledi. Zaman zaman sosyal mesafe kuralı ihlal edilirken görevliler vatandaşları sosyal mesafeye uymaları yönünde ikaz etti.

İzin almak için bir umut için beklediğini ifade eden Selim Kaplan "Yol izni için bekliyoruz normalde ikametimiz memlekette buraya çalışmak için geldik sıkıntılardan dolayı işsiz kaldık memlekete dönmeye çalışıyoruz" dedi.