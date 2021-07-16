Bayram öncesi kurulacak pazarlar belli oldu - Son Dakika

İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada, arefe günü kurulacak pazarlarda bayramın ilk günü kurban kesimi yapılacağından alanın kesime hazırlanabilmesi için saat 20.00'da satışa kapatılacağı ifade edildi.

İnegöl'de bayram hareketliliği başladı. Çarşı ve pazarlarda bayram yoğunluğu artarken, son 3 gün şehrimizde kurulacak semt pazarları da netleşti. İnegöl Belediyesi 17 Temmuz Cumartesi, 18 Temmuz Pazar ve 19 Temmuz Pazartesi (arefe) günü kurulacak pazarları duyurdu.

CUMARTESİ GÜNÜ 2 PAZAR KURULACAK, OTO PAZARININ YERİ DEĞİŞTİ

Yapılan açıklamaya göre 17 Temmuz 2021 Cumartesi günü İnegöl'de Cumartesi Pazarı ve Merpa Kıyafet Pazarı kurulacak. Cumartesi günü normal şartlarda Merpa'da kurulan Oto Pazarı ise bu hafta Mer-pa'da kıyafet pazarı kurulacağından nikah dairesi önüne alındı.

PAZAR GÜNÜ 4 SEMT PAZARI AÇIK OLACAK

18 Temmuz Pazar Günü ise; Mesudiye Pazarı, Akhisar Pazarı, Yeniceköy konutlar Pazarı ve Merpa Kıyafet Pazarı olmak üzere 4 ayrı Pazar kurulacak.

AREFE GÜNÜ PAZARLAR 20.00'DA KAPANACAK

19 Temmuz Pazartesi günü (arefe) de Pazartesi Pazarı, Mer-Pa Pazarı ve Alanyurt Salı Pazarı açık olacak. Ancak arefe günü kurulacak pazarlar, bayramın ilk günü kurban kesimi için de kullanılacak. Bu nedenle alanın kesime hazırlanabilmesi için pazarlar akşam saat 20.00'da satışa kapatılacak.