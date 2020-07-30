Bayram öncesi mezarlıklar doldu taştı - Son Dakika

Bayram öncesi mezarlıklar doldu taştı

Yasak öncesinde vatandaşlar mezarlıklara akın etti

DÜZCE - Korona virüs salgını nedeni ile Kurban Bayramı boyunca Düzce Valiliği, toplu mezarlık ziyaretlerini yasakladı. Kurban Bayramı boyunca yasaklanan toplu mezarlık ziyaretleri arefe günü gerçekleştirildi. Vatandaşlar ve şehit yakınları yasak öncesinde mezarlıkları ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

Korona virüs gölgesinde ilk kez Düzce Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Kurban Bayramı boyunca toplu mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Yasak öncesinde her bayram olduğu gibi arefe gününde mezarlıklar doldu taştı. Düzceliler, aralarından ayrılarak bu hayata veda edenler için mezarlıkların yolunu tuttu. Vefat edenlerinin kabirlerini temizleyen ve çiçek diken vatandaşlar, ayrıca kuran okuyarak vefat edenlerinin ruhuna hediye etti. Düzce Şehitliği'nde de her bayram olduğu gibi bu bayramda da yoğunluk yaşandı. Vatan için canını feda eden şehitlerimizin mezarlıklarının başında yakınları ve vatandaşlar dualar okudu.