Bayram öncesi mezarlıklar doldu taştı - Son Dakika

Korona virüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı boyunca Düzce Valiliği, toplu mezarlık ziyaretlerini yasakladı. Toplu mezarlık ziyaretleri arefe günü gerçekleştirildi. Vatandaşlar ve şehit yakınları yasak öncesinde mezarlıkları ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

Korona virüs gölgesinde ilk kez Düzce Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Kurban Bayramı boyunca toplu mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Yasak öncesinde her bayram olduğu gibi arefe gününde mezarlıklar doldu taştı. Düzceliler, aralarından ayrılarak bu hayata veda edenler için mezarlıkların yolunu tuttu. Vefat edenlerinin kabirlerini temizleyen ve çiçek diken vatandaşlar, ayrıca Kur'an okuyarak vefat eden yakınlarının ruhuna hediye etti. Düzce Şehitliği'nde de her bayram olduğu gibi bu bayramda da yoğunluk yaşandı. Vatan için canını feda eden şehitlerimizin mezarlıklarının başında da yakınları ve vatandaşlar dualar okudu.

(Enes Bektaş-Ali Yıldız/İHA)