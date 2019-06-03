Son Dakika Haberleri: Bayram öncesi mezarlıklara akın
Son Dakika Güncel Haber

Bayram öncesi mezarlıklara akın

1 saat önce

Ramazan Bayramı arefesinde mezarlıklara adeta akın eden Manisalılar yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek mezarlıkların bakımını yaptı.

Bayram öncesi mezarlıklara akın, System.String[]
Ramazan Bayramı arefesinde mezarlıklara adeta akın eden Manisalılar yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek mezarlıkların bakımını yaptı.

11 ayın sultanı Ramazan ayının son günü, bayram arefesinde Manisa merkezdeki Çatal Mezarlığı, Kırtık Asri Mezarlığı ve Manisa Şehitliği adeta ziyaretçi akınına uğradı. Sabah erken saatlerinde ebediyete intikal eden yakınlarının kabirlerini ziyaret etmeye başlayan Manisalılar mezar başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Kimi vatandaşlar mezarlıklarda bakım yaparken kimileri de mezarlığın sessizliğinde eski günleri hatırlayarak hüzünlendi. Manisa Şehitliğindeki şehitlerini ziyaret eden acılı aileler ise sadece kendi şehitlerini değil tüm şahitler için dua edip mezarlara çiçek bıraktı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:24 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum Manisa'da hayırseverler bakkallardaki veresiye defterlerini satın aldılar AK Parti'den YSK'nın seçim kurulu kararına itiraz Halkbank'ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 15:37:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayram öncesi mezarlıklara akın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]