Bayram öncesi mezarlıklara akın
1 saat önce
Ramazan Bayramı arefesinde mezarlıklara adeta akın eden Manisalılar yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek mezarlıkların bakımını yaptı.
Ramazan Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:24 Kaynak: İHA
arefesinde mezarlıklara adeta akın eden Manisalılar yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek mezarlıkların bakımını yaptı.
11 ayın sultanı Ramazan ayının son günü, bayram arefesinde Manisa merkezdeki Çatal Mezarlığı, Kırtık Asri Mezarlığı ve Manisa Şehitliği adeta ziyaretçi akınına uğradı. Sabah
erken saatlerinde ebediyete intikal eden yakınlarının kabirlerini ziyaret etmeye başlayan Manisalılar mezar başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Kimi vatandaşlar mezarlıklarda bakım yaparken kimileri de mezarlığın sessizliğinde eski günleri hatırlayarak hüzünlendi. Manisa Şehitliğindeki şehitlerini ziyaret eden acılı aileler ise sadece kendi şehitlerini değil tüm şahitler için dua edip mezarlara çiçek bıraktı. - MANİSA
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