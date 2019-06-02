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Bayram öncesi nöbetçi noterlerde yoğun mesai

36 dakika önce

İzmir'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı öncesi işlemlerini yaptırmak için hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veren noterlere yoğun ilgi gösterdi.

Bayram öncesi nöbetçi noterlerde yoğun mesai, System.String[]
İzmir'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı öncesi işlemlerini yaptırmak için hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veren noterlere yoğun ilgi gösterdi.
Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin ülke genelinde başlattığı uygulama kapsamında, Konak ilçesindeki İzmir 21. Noterliği ile Balçova ilçesindeki İzmir 18. Noterliği, bayram öncesinde hafta sonu saat 10.00 itibarıyla vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
Noterin önünde erken saatlerden itibaren kuyruk oluşturan vatandaşlar, mesainin başlamasıyla işlemlerini yaptırdı.
Öğle saatlerine kadar yaklaşık 160 kişi sıra alırken, vatandaşlar çoğunlukla araba ve motosiklet devri için notere geldi.
"Vatandaşlar memnun"
İzmir 21. Noter Başkatibi Mustafa Karaboğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde nöbetçi noter uygulamasının 6 Nisan'da başladığını, bu kapsamda kentte her cumartesi ve pazar günü 2 noterin vatandaşa hizmet verdiğini söyledi.
Kendilerine üç ayda bir nöbet geldiğini anlatan Karaboğa, "Uygulama çok güzel. Vatandaşlar da memnun. Elimizden geleni yapıyoruz. Yoğunluğun nedeni hafta içi çalışanlar, vakit bulamayanlar noter işlemlerini hafta sonu yapmak için geliyor. Sabahtan öğleye kadar 110 vatandaşımızın işini tamamladık, 50 kişi de sırada işlem yaptırmak için bekliyor." dedi.
"İşlemler hızlı ilerliyor"
Yeni aldığı arabanın devri için notere gelen Halil İbrahim Doğan, uygulama sayesinde birçok insanın hafta sonu bile araç alıp satabildiğini belirtti.
Doğan, "Hafta içi çalıştığım için gelip noter işlemlerini yaptıramamıştım. Hafta sonu geldim, işlemler de hızlı ilerliyor, çok da beklenmiyor. Uygulamadan çok memnunum." şeklinde konuştu.
Noterde sıra bekleyen Hasan Pertek ise uygulamanın halkın lehine olduğunu dile getirerek, "İnşallah devam eder. 5 milyon nüfuslu İzmir'de 2 nöbetçi noterin hizmet vermesi az ama yine de güzel bir çalışma. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:50 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, İzmir, Güncel
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