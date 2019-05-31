Son Dakika Haberleri: Bayram öncesi o yollar açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Bayram öncesi o yollar açıldı

10 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde V07 viyadüğü ve Liman-Sevindikli kavşakları trafiğe açıldı.

Bayram öncesi o yollar açıldı, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde V07 viyadüğü ve Liman-Sevindikli kavşakları trafiğe açıldı.

Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bulunan, Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde V07 viyadüğü ve Liman-Sevindikli kavşakları saat 01.00 itibariyle trafiğe açıldı. Ramazan Bayramı öncesi açılan yollarla birlikte vatandaşların rahat ulaşım sağlayacakları düşünülürken, otoyol üzerinde yer alan bütün kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaklandı. Zorunlu hallerde sürücüler en sağdaki emniyet şeridinde durabilecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:41 Kaynak: İHA
Marmara, Kurtköy, TEM Otoyolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Malatya'da F-4 uçağı iniş sırasında arızalandı, pilotlar kurtuldu İstanbul'daki ünlü restoranda garson tuzağı! Genç kızı eski patronu yakalattı Bakan Berat Albayrak'tan memurlara çifte müjde İstanbul'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 09:51:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayram öncesi o yollar açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]