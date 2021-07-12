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Bayram öncesi otel rezervasyonlarında patlama yaşandı! Turizmciler uyardı - Son Dakika

Bayram öncesi otel rezervasyonlarında patlama yaşandı! Turizmciler uyardı

12.07.2021 14:47

Kısıtlamaların kalkmasıyla tatil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa Bayram tatili de eklendi. Antalya Adrasan'da otellerin kapasiteleri yüzde yüze ulaşınca bölgedeki turizmciler, bayram tatilini bölgede geçirmek isteyen tatilcilere "Rezervasyonsuz gelmeyin" çağrısında bulunmaya başladı.

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Kumluca'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Adrasan'da bayram öncesi rezervasyonlarda doluluk yaşanıyor. Pansiyonların yoğun olarak bulunduğu Adrasan, Kemer ilçesine bağlı Olimpos tatil bölgesine de yakın olması dolayısıyla yoğunlukla tercih edilmeye başlandı. Doğayla iç içe tatil geçirmek isteyenlerin tercih ettiği bölgede normalleşme süreciyle hareketlilik iyice arttı.

"SEZONLUK DA OLSA AMBULANS İSTİYORUZ"

Adrasan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy, "Adrasan'da artık turizm sezonu başladı. Misafirlerimizin duyarlı olmalarını istiyoruz. Rezervasyonsuz Adrasan'a gelmesinler. Çünkü çok kalabalık. Gelen misafirlerimiz mağdur olmasın. Mutlaka rezervasyon yapsınlar. Sosyal mesafe, temizlik, hijyen kurallarına uyalım. Sahilimiz çok kalabalık. Adrasan'ın yaklaşık nüfusu 3 bin civarı, turizm sezonunda 15-20 bini buluyor. Bu Adrasan için büyük bir rakam. Bize yakın olan Olympos var. Yazır Mahallesi'nin antik Olympos mevkii. Ona binaen biz buraya yazın sezonluk da olsa ambulans istiyoruz. Yazın burada çok boğulma vakaları oluyor. Ölümler oldu" dedi.

Bayram için otellerde yer kalmadı! Tatilcilere 'Adrasan'a rezervasyonsuz gelmeyin' çağrısı

"BAYRAM TATİLİNDE TAM DOLU"

Otellerin tamamen dolduğunu, tatilcilerin boş yer aradığını aktaran Nail Aksoy, "Muhtar olarak beni bile arayıp soruyorlar. Araştırıyoruz yer yok şu anda. Bayram tatilinde tam dolu. Gelen misafirlerimizden tek istediğimiz sosyal mesafeye, hijyene uymaları, bölgemiz orman yangınlarına hassas bölge olduğu için piknikte mangal yakarken çok duyarlı olmaları, otopark konusunda da görevlilerin tavsiyelerine uymaları, zorluk çıkarmamaları, onlara yardımcı olmaları" diye konuştu.

"YETERLİ OTOPARK YOK"

Pansiyon işletmecisi Akın Duran, "Geçen yıl pandemiden dolayı müşterilerimiz biraz azdı. Bu sene kısıtlamadan sonra açıldı. Müşterilerimizde güzel bir yoğunluk var. Rezervasyonlarımız doldu. Çok memnunuz. Tek sıkıntımız otopark sorunumuz olması. Yeterli otopark alanları yok" dedi.

Bayram için otellerde yer kalmadı! Tatilcilere 'Adrasan'a rezervasyonsuz gelmeyin' çağrısı

"BU BÖLGE YANGINA ÇOK HASSAS"

25 yıldan beri turizm işletmeciliği yaptığını belirten restoran sahibi, aynı zamanda Kumluca Belediyesi'nin AK Parti'li Meclis Üyesi Halil Karataş da "Adrasan, Olimpos, Çıralı bölgesi pandemiden dolayı ciddi rağbet gördü. Tatilcilerimiz doğaya karşı duyarlı olsunlar. Özellikle bu bölge yangına çok hassas. Bu bölgeye gelen insanlarımız bölgenin orman yangını hassasiyetini bilmiyorlar. Her sene yaz aylarında bu bölgede ciddi bir yangın tehlikesi geçiriyoruz. Gelen tatilcilerimizin özellikle orman yangınlarına karşı duyarlı olmalarını bekliyoruz. Ayrıca pandemi kurallarına uymalarını istiyoruz. Aşılarını yaptırmış olsunlar. Önce kendi sağlıklarına sonra da diğer insanların sağlıklarına dikkat etmiş olurlar" diye konuştu.

Bayram için otellerde yer kalmadı! Tatilcilere 'Adrasan'a rezervasyonsuz gelmeyin' çağrısı

"BAYRAMDA 20-30 BİN KİŞİ GELECEK"

Bölge nüfusunun yaz aylarında katbekat arttığını vurgulayan Halil Karataş, şöyle dedi:

"Bayramda bu bölgeye nereden bakarsanız bakın 20-30 bin belki daha fazla insan gelecek. Özellikle bayram esnasında ambulans beklentimiz var. 112 bu bölgede bir ambulans görevlendirirse iyi olur, tatilciler açısından. Müşterilerimizin, tatilcilerimizin mutlaka rezervasyon yaptırmaları kendi açılarından iyi olur. Çünkü bayram rezervasyonları şu anda doldu. Zaten sezon da kalabalık. Bayramda ekstra bir kalabalık olacak. Mağdur olmamaları için rezervasyon yaptırıp gelmeleri daha iyi olur."

Bayram öncesi otel rezervasyonlarında patlama yaşandı! Turizmciler uyardı
Bayram öncesi otel rezervasyonlarında patlama yaşandı! Turizmciler uyardı
Bayram öncesi otel rezervasyonlarında patlama yaşandı! Turizmciler uyardı
Bayram öncesi otel rezervasyonlarında patlama yaşandı! Turizmciler uyardı
Bayram öncesi otel rezervasyonlarında patlama yaşandı! Turizmciler uyardı

Antalya, Adrasan, Bayram, Tatil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bayram öncesi otel rezervasyonlarında patlama yaşandı! Turizmciler uyardı - Son Dakika Ekonomi


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