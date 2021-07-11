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Bayram öncesi oteller yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor - Son Dakika

Bayram öncesi oteller yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor

11.07.2021 13:34

Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da bulunan otel ve pansiyonlar Kurban Bayramı öncesinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. 6 bin 600 nüfuslu Amasra'nın Belediye Başkanı Recai Çakır, bayram öncesi ve bayram da dahil günübirlik tatilcilerle birlikte 200 bin turist gelmesini ön gördüklerini açıkladı.

Amasra normalleşme döneminde ziyaretçilerin akınına uğramaya başladı. Kurban Bayramı öncesi alınan rezervasyonlarla 5 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların yüzde 100'ü doldu. İlçe merkezi 6 bin 600 nüfuslu Amasra'ya bayram tatilinde günübirlik tatilcilerle birlikte 200 bin turistin gelmesi bekleniyor.

Oteller bayram öncesinde yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor

"EV PANSİYONCULUĞU KONUSUNDA İVME KAZANDIRACAK"

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır bütün konaklama tesislerinin dolduğunu belirterek, "Amasra'mız her yıl olduğu gibi bu sene de yoğun bir ziyaretçi trafiğine sahne olacak. Şu anda bayrama 1 hafta var ama bütün konaklama tesislerimiz şimdiden yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Yani yer kalmadı. Tabii yoğun ziyaretçi akını Amasra'nın çevresindeki bütün köylerimizin gerek ev pansiyonculuğu konusunda ivme kazanmasına neden olacak" dedi.

Oteller bayram öncesinde yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor

MAVİ BAYRAKLI İNKUM'A GÜNDE 20-30 BİN TATİLCİ BEKLENİYOR

Bartın'da 3 kilometrelik sahil şeridiyle tek mavi bayraklı plajı olan ve özellikle günübirlik turistlerin akın ettiği İnkum tatil beldesi de ilgi görüyor. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Daha şimdiden ve Kurban Bayramı tatili süresince Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka İnkum'a da uğruyor. Şu anda İnkum'da günlük 20-30 bin kişi bekliyoruz. Belediye olarak mavi bayraklı inkum'da bütün tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı yaptık" diye konuştu.

Bayram öncesi oteller yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor

Kurban Bayramı, Hisarcık, Bayram, Amasra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bayram öncesi oteller yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Murat DEMİREGER: Fatih Sultan Mehmet'in Amasra için söylediği ve tarihe düşen meşhur sözü: Lala Lala, Çeşm-i cihan bu mu ola? (Dünyanın göz bebeği burası mı?) Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Bayram öncesi oteller yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor - Son Dakika
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