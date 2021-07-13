Bayram öncesi otobüs terminallerinde sıkı denetim - Son Dakika

Bayram öncesi otobüs terminallerinde sıkı denetim

BURSA - Bursa'da yaklaşan 9 günlük kurban bayramı tatili öncesi trafikte huzur ve güvenliğin sağlanmak amacıyla yapılan uygulamalar hız kazandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bu kez de Bursa Terminali çıkışında görev aldı. Uygulamada şehirlerarası yolculuğa çıkan otobüsler tek tek durduruldu. Sürücülere alkol testi yapılarak ehliyet bilgileri ve takograf vb. hususlar kontrol edildi. Çift şoför kontrolü de yapan polisler, sürücülere yolculuk esnasında uyulması gereken kuralları anlatarak hız limitlerine uyulması zorunluluğuna dikkat çekti. Yolculara da gerekli kurallar hatırlatılırken yolcular uygulamadan kaynaklı memnuniyetlerini dile getirdi.

Denetleme esnasında otobüslerin hareket ettiği yolun ortasında mahsur kalan yavru kedi polis ekiplerinin dikkatlerinden kaçmadı. Bir polis trafik akışını durdururken diğer polisin de yol ortasında duran kediyi kucaklayarak güvende olabileceği yeşil alana taşıması muhtemel bir kazanın önüne geçmiş oldu.