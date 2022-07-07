Bayram öncesi otobüs terminallerinde sıkı denetim - Son Dakika
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Bayram öncesi otobüs terminallerinde sıkı denetim

07.07.2022 14:26

Bayram öncesi otobüs terminallerinde sıkı denetim Bursa'da yaklaşan 9 günlük kurban bayramı tatili öncesi trafikte huzur ve güvenliğin sağlanmak amacıyla yapılan uygulamalar hız kazandı.

Bayram öncesi otobüs terminallerinde sıkı denetim

BURSA - Bursa'da yaklaşan 9 günlük kurban bayramı tatili öncesi trafikte huzur ve güvenliğin sağlanmak amacıyla yapılan uygulamalar hız kazandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bu kez de Bursa Terminali çıkışında görev aldı. Uygulamada şehirlerarası yolculuğa çıkan otobüsler tek tek durduruldu. Sürücülere alkol testi yapılarak ehliyet bilgileri ve takograf vb. hususlar kontrol edildi. Çift şoför kontrolü de yapan polisler, sürücülere yolculuk esnasında uyulması gereken kuralları anlatarak hız limitlerine uyulması zorunluluğuna dikkat çekti.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayram öncesi otobüs terminallerinde sıkı denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayram öncesi otobüs terminallerinde sıkı denetim - Son Dakika
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