Üye Girişi
Bayram öncesi otogarda yüksek fiyat tartışması - Son Dakika

Bayram öncesi otogarda yüksek fiyat tartışması

02.07.2021 10:58

NORMALLEŞMEYLE birlikte yolcu otobüslerinde yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı.

NORMALLEŞMEYLE birlikte yolcu otobüslerinde yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı. Otobüsler artık ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu taşıyacak. Bayram öncesi bilet almak isteyenler koltuk sınırlaması kalkmasına rağmen bilet fiyatlarında artış yaşandığını belirtti. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan ise, "Bir fiyat artışı yok. Biz kafamıza göre zam yapamayız. Bugün bilet fiyatları ne ise bayramda da o olacak" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüslerde yüzde 50 yolcu kısıtlaması gibi kurallar uygulanıyordu. Yasakların kalkmasıyla yüzde 50 koltuk sınırlaması kalktı. Yolcular, yan koltuk sınırlamasının kalkmasıyla bilet fiyatlarının düşmediğini, fiyatlarda artış yaşandığını belirtirken, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan fiyat artışının olmadığını kaydetti.

"BİLET FİYATLARI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR"

Bursa'ya giden Mahmut Mumcu, "1 Temmuz itibariyle yasaklar kalktı. Normalleşmeye hızla devam ediyoruz. Ancak otobüs bilet fiyatları olduğu yerde duruyor. Otobüsler normal seyrine geçmesine rağmen fiyatlar hala yüksek. Biz fiyatların düşmesini bekliyorduk" dedi. 180 liraya Hatay'a gitmek için bilet aldığını belirten Bülent Kışlıoğlu ise "Otobüsler de ikili koltukta tekli oturma sistemi kalkmasına rağmen ben yine de tekli koltuk tercih ettim. Hala risk olduğunu düşünüyorum. Bilet fiyatları ise hala aynı hatta gün geçtikçe artıyor diyebilirim" diye konuştu.

"2 SAATLİK YERE KİŞİ BAŞI 100 LİRA PARA VERİYORUZ"Tekli koltuk tercih ettiğini söyleyen Pakize Yücel, "Normalleşme öncesi bilet fiyatları zaten yüksekti ancak bugün itibariyle neden bilet fiyatları düşmedi. Risk bizim için devam ediyor. Aile bile olsak tekli koltuk tercih ettik. Fiyatların düşmesini beklerken arttığını gördük. Trakya'ya gidiyorum 2 saatlik yere kişi başı 100 lira para veriyoruz" ifadelerini kullandı. Bilet fiyatlarında artış olmasından dert yanan Mehmet Duman ise "Tek koltuk tercih ediyorum. Ancak bilet fiyatları gün geçtikçe artıyor. Şu an 120 liraya Bolu'ya bilet aldım.  Ancak biletçi bayramda 200 lira olacağını söylüyor" dedi.

"ÇOĞU FİRMAMIZDA 2+1 KOLTUKLAR VAR"Otobüs firmalarının yüzde yüz kapasite ile çalışmaktan memnun olduğunu söyleyen Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, "1 Temmuz itibariyle otobüsler yüzde yüz kapasite sistemine geçti. Sürecin bu şeklide olmasından firmalarımız oldukça memnun. Bizim çoğu firmamızda 2+1 koltuklar var. Vatandaşlarımız tek koltuklu otobüsleri tercih edebilir. ya da yolcu daha da rahat etmek isterse iki bilet alabilir" diye konuştu.

"BUGÜN FİYATLAR NE İSE BAYRAMDA DA BİLET FİYATLARI O OLACAK"

Vatandaşların belirttiği gibi bir fiyat artışının olmadığı söyleyen Özcan, "Biz kafamıza göre zam yapamayız. Herhangi bir firma kafasına göre fiyat belirlerse o firmaya ceza kesilir. Bizim uyguladığımız fiyatlar bakanlık tarafından belirleniyor. Özellikle şu an bayram geliyor. Bugün fiyatlar ne ise bayramda da bilet fiyatları o olacak.  Ancak bakanlık tarafından belirtilen fiyat ile İstanbul'daki bir firma, başka bir şehirdeki firma ile anlaşılsa en az eksi yüzde 30 fiyatına satabilir. 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndan üç gün önce bin 200 otobüs çıktı. Dün ise otogardan bin 300 otobüs çıkış yaptı. İki hafta sonra bayram ile birlikte bin 1700 otobüsü bulur diye düşünüyoruz" dedi.


- İstanbul
Bayram öncesi otogarda yüksek fiyat tartışması
Bayram öncesi otogarda yüksek fiyat tartışması
Bayram öncesi otogarda yüksek fiyat tartışması
Bayram öncesi otogarda yüksek fiyat tartışması
Bayram öncesi otogarda yüksek fiyat tartışması
Bayram öncesi otogarda yüksek fiyat tartışması
Bayram öncesi otogarda yüksek fiyat tartışması
Bayram öncesi otogarda yüksek fiyat tartışması
Bayram öncesi otogarda yüksek fiyat tartışması
Bayram öncesi otogarda yüksek fiyat tartışması

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, 1 Temmuz, Bayram, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayram öncesi otogarda yüksek fiyat tartışması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor 11:32 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı ileri sürülmüştü! THY, o iddiaları yalanladı 11:25 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı ileri sürülmüştü! THY, o iddiaları yalanladı Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı 11:02 Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı
Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek 10:47 Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar 10:21 Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir 09:49 Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir
Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı 09:23 Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? 09:06 İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz?

Son Dakika Haberleri
11:52 Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir
11:30 Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi
11:01 Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı
10:56 Dolar güne yükselişle başladı! 8,69'dan işlem görüyor
10:50 Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek
10:46 Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek
10:38 Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir
10:29 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması hakkındaki davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı
10:21 Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar
10:09 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi         
11:30
Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti         
11:16
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek         
10:51
Taraftarların Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir         
10:39
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var         
09:31
İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı         
09:11
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu         
22:16
Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı         
20:03
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin         
19:18
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu         
18:10
Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı         
17:33
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı         
14:52
Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 12:14:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayram öncesi otogarda yüksek fiyat tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement