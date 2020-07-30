Bayram öncesi şehitler unutulmadı - Son Dakika

Bayram öncesi şehitler unutulmadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kaymakam Günhan Yazar ve protokol üyeleri Şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 05:37

Kaynak: İHA

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