Bayram öncesi şehitliklere ziyaret
9 dakika önce
Şehit aileleri, Ramazan Bayramı öncesi Cebeci Askeri Şehitliği'ne giderek yakınlarını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:12 Kaynak: AA
Şehit aileleri, Ramazan Bayramı
öncesi Cebeci Askeri Şehitliği'ne giderek yakınlarını ziyaret etti.
Arefe günü şehitliğe giderek mezarları temizleyen şehit yakınları dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu. Türkiye
Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri de şehit yakınlarıyla sohbet etti, onlara karanfil verdi.
THY bugün 85 bin yolcu ile yılın rekorunu kıracak
Türkiye şehitlerini uğurladı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin son videosu ortaya çıktı
Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında açıklanacak enflasyon verisinde