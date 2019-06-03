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Bayram öncesi şehitliklere ziyaret

9 dakika önce

Şehit aileleri, Ramazan Bayramı öncesi Cebeci Askeri Şehitliği'ne giderek yakınlarını ziyaret etti.

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Şehit aileleri, Ramazan Bayramı öncesi Cebeci Askeri Şehitliği'ne giderek yakınlarını ziyaret etti.
Arefe günü şehitliğe giderek mezarları temizleyen şehit yakınları dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri de şehit yakınlarıyla sohbet etti, onlara karanfil verdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:12 Kaynak: AA
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