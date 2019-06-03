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Bayram öncesi şehitliklere ziyaret

1 saat önce

Ordu ve Trabzon'da, Ramazan Bayramı arefesinde şehitlikler ziyaret edildi.

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Ordu ve Trabzon'da, Ramazan Bayramı arefesinde şehitlikler ziyaret edildi.
Ordu Valiliğince Ordu Şehitliği'nde düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.
İl Müftüsü Mürsel Öztürk'ün yaptırdığı duanın ardından Vali Seddar Yavuz ve protokol mensupları, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.
Vali Yavuz, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet dileyerek, "Kahraman gazilerimize de sağlık ve afiyet diliyorum. Başta ülkemiz olmak üzere İslam aleminin içinde bulunmuş olduğu kan, gözyaşı ve ıstırabın bir an önce son bulmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.
Bayramların, birlik, beraberlik ve paylaşma duygusunu pekiştiren müstesna günlerden biri olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, "Millet olarak daha çok kucaklaşmaya, daha çok birbirimizi sevmeye ihtiyacımız olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bayram vesilesiyle kimsesizlerin, yaşlıların, gariplerin unutulmamasını, küskünlüklerin geride bırakılmasını diliyorum." diye konuştu.
Programa, Vali Yavuz'un yanı sıra Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Ahmet Meydan, askeri erken, muharip gaziler ve şehit yakınları katıldı.
Trabzon
Trabzon Valiliğince düzenlenen programla Ramazan Bayramı öncesi garnizon ve polis şehitliği ziyaret edildi.
Sülüklü Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki programa, Vali İsmail Ustaoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.
Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen program sonunda Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Öte yandan, arefe gününde yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyenler de Sülüklü Mezarlığı'nda yoğunluk oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:20 Kaynak: AA
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