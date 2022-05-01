Bayram öncesi Şirinevler'de ucuz baklava kuyruğu - Son Dakika
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Bayram öncesi Şirinevler'de ucuz baklava kuyruğu

01.05.2022 17:28

Ramazan Bayramı öncesi uygun fiyata baklava almak isteyenler, İstanbul Şirinevler'deki tatlıcının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ramazan Bayramı öncesi uygun fiyata baklava almak isteyenler, İstanbul Şirinevler'deki tatlıcının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tatlıcıya saatler öncesinden gelen vatandaşlar, bayram baklavalarını almak için iş yerinin önünde oluşan uzun kuyrukta bekledi.

Sırada bekleyen Ahmet Aydın, baklavanın hem kaliteli hem de ucuz olduğunu belirterek "Kilogramı her tarafta 100 ise burada 50 lira" dedi.

Günlük olarak Şanlıurfa'dan getirildiği belirtilen baklava çeşitlerinden cevizli 38 lira, fıstıklı 52, tereyağlı 58 lira ve fıstık sarması 74 liradan satılıyor.

Bayram öncesi Şirinevler'de ucuz baklava kuyruğu
Bayram öncesi Şirinevler'de ucuz baklava kuyruğu
Bayram öncesi Şirinevler'de ucuz baklava kuyruğu
Bayram öncesi Şirinevler'de ucuz baklava kuyruğu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayram öncesi Şirinevler'de ucuz baklava kuyruğu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayram öncesi Şirinevler'de ucuz baklava kuyruğu - Son Dakika
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