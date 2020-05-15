Bayram öncesi sokaklar ve mağazalar boş kaldı - Son Dakika

Bayram öncesi sokaklar ve mağazalar boş kaldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Ramazan Bayramı'na bir hafta kala sokaklar sesiz mağazalar boş kaldı. İlçedeki 15-20 yaş arasındaki gençler sokağa çıkarak ihtiyaçlarını karışladı.

Dünyada ve Türkiye'de toplum düzeninde köklü değişikliklere neden olan korona virüs salgını nedeniyle, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala İslahiye'deki sokaklarda sesizlik hakim. Önceki bayramlarda cıvıl cıvıl ve hareketli olan sokaklar bu yıl ise salgın nedeniyle adeta boş kaldı. Bayramlık kıyafet alışverişinin yapıldığı mağazalar ile iftar ve sahur sofralarını süsleyen gıdaların yer aldığı dükkan ve pazarlar sessizliğe büründü. Vatandaşlar salgın nedeniyle sokağa çıkmak yerine evde kalmayı tercih ederken, 15-20 yaş arasındaki gençler ise kendilerine verilen izin kapsamında sokağa çıkarak ihtiyaçlarını giderdi.

Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan gençler, günler sonra dışarıda dolaşmanın da keyfini sürdü.

Esnaf zor durumda

Yaşanan salgın nedeniyle küçük esnaf da zor günler geçiriyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde evde kalan esnaflar, kısıtlamanın olmadığı günlerde ise büyük umutla iş yerlerini açıyor. Gıda ve sağlık sektörü haricindeki işletmelerin iş yapamadığını belirten esnaflar, devletten yardım bekliyor

İslahiye'de yaklaşık kırk yıldır konfeksiyon işletmeciliği yapan Yusuf Koyuncu, korona virüs salgını sürecinde sadece gıda satıldığını belirterek, "Vatandaşlarımız şu ara yemek içme derdine düşmüş durumdalar giyim işini bir kenara attılar. Sanki açlıktan ölecekmişiz gibi sadece yemeyi düşünüyoruz. Bizler küçük esnafız. Bizim alışveriş yaptığımız büyük firmalar da çok sıkıntılı günler geçiriyor. Biz satmazsak onlar da üretmezse para kazanamıyoruz. Böyle bir şeyi ne 17 Ağustos depremi, ne Körfez krizi ne de 2001 ekonomik krizinde gördük. O dönemlerde sokağa çıkma kısıtlamaları olmuyordu. Şimdi insanlar virüs korkusundan dışarı bile çıkamıyor" diye konuştu.