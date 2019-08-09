Bayram öncesi Sürmene bıçağına ilgi arttı

TRABZON'un bıçaklarıyla ünlü ilçesi Sürmene
'de üretilip balık yağı sürülerek keskinliği sağlanan 'Sürmene bıçağı', Kurban Bayramı
öncesi yoğun talep görüyor.
Tarihi geçmişe sahip ve üretildiği ilçeden adını alarak dünyaca ün kazanıp, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaretle tescillenen 'Sürmene bıçağı', Kurban Bayramı öncesinde büyük ilgi görüyor. Bıçak, yerli ve yabancı turistlerin hediyelik olarak tercih ettiği ürünler arasında da yer alıyor.
'SÜRMENE BIÇAĞININ ÖZELLİĞİ BALIK YAĞI' Ortahisar
ilçesi Uzun Sokak'ta bıçak satışı yapan Oğuzhan Varol, Kurban Bayramı dolayısı ile bıçak satışlarının arttığını söyleyerek, vatandaşları piyasadaki sahte Sürmene bıçaklarına karşı uyardı. Sürmene bıçağının kalitesinin balık yağında olduğunu ifade eden Varol, "Sürmene bıçağının özelliği balık yağı ile birlikte su verilmesindendir. Nedeni keskinliğini her zaman muhafaza etmesinden dolayı. Balık yağı, bıçağın keskin olmasını sağlar. Gerçek Sürmene bıçağının fabrika yapımı da el yapımı da uygundur. Yeter ki bilindik bayilerden bilindik yerlerden alınsın. Sürmene bıçağının bir çok taklidi üretiliyor. Piyasada Sürmene bıçağı diye çok fazla bıçak var. Çin'den bile gelen sahte Sürmene bıçakları piyasaya sürülüyor. Vatandaşlar dikkatli olsunlar ve bıçağın üzerinde bulunan patentli logoya mutlaka baksınlar" dedi.
'BIÇAĞIMIZA MÜTHİŞ BİR İLGİ VAR'
Kurban Bayramı öncesi yoğun talep aldıklarını kaydeden Varol, "Kurban Bayramı yaklaştı. İnsanlar işlerini kolaylaştıracak, etlerini daha iyi kesecek bıçaklar arıyorlar. İnsanlar geçmişe oranla daha bilgili. Hayvanlara eziyet etmek istemiyorlar. Bu yüzden kaliteli ve keskin bıçağa ihtiyaçları var. Eskiden bölgede Sürmene bıçağı çok fazla bilinir ve bayramlarda rağbet görürdü. Ama artık Türkiye
ve hatta dünya genelinde müthiş bir ilgi var bıçağımıza" diye konuştu.
'HAYVANA DA EZİYET ETMEMEMİZ LAZIM'
Kurbanlık için bıçak alan İlhan Karabekir de, "Bu bayramda küçükbaş hayvan keseceğim. Bunun için keskin, sağlam ve paslanmaz bıçağa ihtiyacım var. Hayvanı keserken ibadet yapacağız, derken hayvana da eziyet etmememiz lazım. En iyi şekilde hayvanı kesmemiz gerekiyor. Onun için bıçağın iyi olması gerekiyor. Bayram için iki tane bıçak aldım. Birikesmek ötekini doğramak için " dedi.
'İYİ BIÇAK KASABIN ACEMİLİĞİNİ ÖRTER' Ahmet Baş
ise, "Sürmene bıçağını yıllardır kullanıyoruz. Kalitesi, kesimi oldukça iyi. Bizim babamız kasaptı. O da hep Sürmene bıçağı kullanırdı. Hep 'iyi bir bıçak kasabın acemiliğini örter' derdi. Gerek hayvana eziyet etmeme açısından gerekse kolaylık açısından Sürmene bıçağını tercih ediyoruz" ifadelerinde bulundu.
SÜRMENE BIÇAĞI
Türkiye'de markalaşan ve ünü dünya çapında yaygınlaşan tarihi 'Sürmene bıçağı' için ekolünü canlandırmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret tescil başvurusu yapılmıştı. Başvuru üzerine ülkede marka değeri her geçen gün yükselen fakat son zamanlarda sahte ve taklit ürünlerle de anılan 'Sürmene bıçağı', coğrafi işaretle tescillendi.
Özel yapılış şekli, keskinliği ve dayanıklılığı ile tarihi M.Ö 1000'li yıllara dayandığı rivayet edilen 'Sürmene bıçağı', dünyada birçok ülkede tercih edilen bıçak türü arasında yer alıyor. İlçenin adını taşıyan bıçağın meşhur olmasındaki önemli özelliğin ustaların çeliğe su vermelerindeki maharetinde saklı olduğu, bıçağın keskin olmasında en belirgin özelliğin ise üretilen bıçaklarda balık yağının kullanılması olduğu biliniyor. Bölgede kemençe ve zurna eşliğinde oynanan 'bıçak oyunu' horonda da kullanılan 'Sürmene bıçağı', son zamanlarda Körfez
ülkeleri başta olmak üzere pek çok yabancı turistin de ilgisini çekiyor. 'Sürmene bıçağı'nın fiyatı, kalitesine göre, 40 ila 400 lira arasında değişiyor.