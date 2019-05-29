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Bayram öncesi Tanzanya'daki çocukların yüzünü güldürdüler

2 gün önce

KONYALI yardımsever gönüllü 4 arkadaş, Tanzanya'ya giderek Ramazan Bayramı öncesi oradaki çocuklara bayramlık kıyafet ve yiyecek dağıttı.

Bayram öncesi Tanzanya'daki çocukların yüzünü güldürdüler, System.String[]
KONYALI yardımsever gönüllü 4 arkadaş,  Tanzanya'ya giderek Ramazan Bayramı öncesi oradaki çocuklara bayramlık kıyafet ve yiyecek dağıttı.
3 yıldır çeşitli ülkelere gidip oradaki çoçuklara gıda ve kıyafet yarıdmında bulunan, çeşme açılışları yapan insanı yardım gönüllüleri özel bir okulda yönetici Hasan İyibildiren, meslektaşı Danyal Süzgün, öğretmen Halil Ateş ve inşaat mühendisi İsmet Kart, Ramazan Bayramı öncesi Konya'dan yola çıkarak Tanzanya'ya gitti. Buradaki çocuklara kıyafet ve iftarlık yiyecek dağıtan 4 gönüllü, çocuklarla oyun oynayarak onlarını yüzlerini güldürdü. 4 çeşme açılışı da yapan yardımsever 4 kişi,  orada olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. 5  gün boyunca orada kaldıklarını belirten Hasan İyibildiren, "5 gün boyunca 4 çeşme açılışı yaptık. Bayramlık kıyafet dağıtımı ve iftarlık yiyecek dağıttık. Bİz insanı yardım gönüllüleri olarak daha öncede başka ülke ve şehirlerede gittik. Oradaki çocukların mutluluğu inanılmaz. Onların yüzünü güldürebilmek bizler için en büyük mutluluk" dedi.


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:34 Kaynak: DHA
Konya, Ramazan Bayramı, Tanzanya, Güncel
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