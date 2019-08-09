Bayram öncesi tatlıcıların yoğun mesaisi

Kurban Bayramı öncesi Diyarbakır'da bulunan kadayıf imalathaneleri talebe yetişemez duruma geldi.

Kurban Bayramı öncesi Diyarbakır'da bulunan kadayıf imalathaneleri talebe yetişemez duruma geldi. Üç vardiya şeklinde çalışan tatlı imalathaneleri siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.



Kurban Bayramı'na az bir süre kala Diyarbakır'da tatlı imalathanelerine talep arttı. Bayramda misafirlerine tatlı ikram etmek isteyen Diyarbakırlılar, soluğu tatlı imalathanelerinde aldı. Yoğunluğun arttığı tatlı imalatçıları da taleplere yetişmek için vardiya sistemine geçerek siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.



Bayram siparişleri 4 tona yaklaştı



Yaşanan yoğunlukla ilgili açıklama yapan Sıtkı Usta kadayıfları sahibi Mehmet Altunbay, kadayıfın yapılış aşamasıyla ilgili bilgi verdi. Babasının 1968'den beri bu mesleği yaptığını ve kendisinin de yaklaşık 20 yıldır bu işin içinde olduğunu kaydeden Altunbay, "Çiğ kadayıfı üç dört çeşit üründen elde ediyoruz. Daha sonrada burma kadayıf haline geliyor. Çiğ kadayıf fıstık veya cevizli isteğe bağlı olarak hazırlıyoruz. Tepsinin altına tereyağı ve pekmezde sürüyoruz daha iyi kızarması için. Daha sonra çiğ kadayıfla harmanladığımız fıstık ve cevizi burma kadayıfa dolayıp tepsiye diziyoruz. Tepsiye dizdikten sonra yaklaşık 15 dakika pişme aşaması var. Piştikten sonrada şekerini verip 10 dakika dinledikten sonra yeme aşamasına geliyor. Normal günlerde biz günde ortalama 200 kilogram civarı tatlı satıyoruz. Bayramda son bir hafta üç mesai yapıyoruz. Yaklaşık 3-4 ton civarı tatlı tüketiyoruz. Bayramda daha çok burma kadayıf fıstıklı ve cevizli tercih ediliyor. Şehir dışına Türkiye'nin hemen hemen her yerine tatlı gönderiyoruz, kargoyla ya da otobüsle. Günlük ortalama tepsi bazında ise bayrama bir hafta kala 100-200 tepsi civarında tatlı üretiyoruz. Fiyatlarda kadayıf, fıstıklı 55 lira, cevizli 45 lira. Baklavada cevizli 55 lira, fıstıklı 65 lira. Biz kendi işimizi yapmaktan gurur duyuyoruz. İstihdama katkıda bulunuyoruz, 200 personelle çalıştırıyoruz. Bir fabrika bazında personelimizle halkımıza hizmet veriyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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