Bayram öncesi tatlıya talep arttı, imalathaneler vardiya sistemine geçti - Son Dakika

Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi tatlı siparişleri arttı, imalathaneler vardiyalı sisteme geçti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Diyarbakır'da tatlı üretimine hızla devam ediliyor. Vatandaşlar tatlı siparişlerini verirken, siparişlere yetişmek isteyen tatlı imalathaneleri eleman istihdam edip vardiya sistemiyle talepleri karşılamaya çalışıyor. Diyarbakır, Mardin ve İstanbul'da 23 şubesi ile tatlı imalatlarına devam eden Hacıbaba Pastaneleri Genel Müdürü Şahin Kıran, bayram yoğunluğunun arttığını söyledi. Kıran, "Malum bayram hazırlıklarımız tüm hızıyla sürmekte, bölgenin Diyarbakır'ın ve Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamak için personelimiz 3 vardiyalı çalışmaktadır. Şu anda hazırız bütün ihtiyaçları karşılayabilecek durumdayız. Talep çok yoğun malum bizim kendi üretimimiz olan soğuk baklava, burma kadayıfına çok yoğun bir talep gelmekte bu konuda da karşılamada bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bunun bize artı yansımaları oldu çünkü insanlar eve kapanmışlardı, dışarı çıkamıyorlardı şubelerimize oturmaları arttı, yoğun tatlı talepleri arttı bizim açımızdan olumlu gelişmeler oldu. Bütün ürünlerimiz spesiyaldir bizim için, her ürünümüz kendi içinde kalitesini ispatlamış ürünlerdir bu yönde tavsiye edebileceğim soğuk baklavamız öne çıkıyor burada son zamanlarda ürettiğimiz soğuk kadayıfımızı misafirlerimize tavsiye ederim. Bayramın tüm insanlığa mutluluk, huzur getirmesini isterim ve tatlılarımızla onların evine misafir olmak isteriz" dedi. - DİYARBAKIR