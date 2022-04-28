Bayram öncesi Tekirdağ-Çanakkale yolunda trafik denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Bayram öncesi Tekirdağ-Çanakkale yolunda trafik denetimi

28.04.2022 18:17
Bayram öncesi Tekirdağ-Çanakkale yolunda trafik denetimi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi kazaların önüne geçmek için Tekirdağ-Çanakkale karayolunda trafik denetimi yaptı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi kazaların önüne geçmek için Tekirdağ- Çanakkale karayolunda trafik denetimi yaptı.

Trafik polisleri, bayram öncesi yollarda yaşanan trafik kazalarını önleyebilmek için Tekirdağ-Çanakkale karayolu üzerinde Malkara Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde denetleme yaptılar. Araçlar durdurularak evraklar kontrol edildi. Bayram öncesinde meydana gelebilecek olası kazalara karşı ise araç sürücüleri ve yolculara uyarılarda bulunarak, trafiğe çıktıkları andan itibaren emniyet kemerlerini muhakkak takmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Araçlarda bulunan küçük yolculara ise polis ekiplerince kırmızı düdük ve trafik dedektifleri kartları teslim edildi. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
SANKO Üniversitesi'nde Ramazan Bayramı kutlaması SANKO Üniversitesi'nde Ramazan Bayramı kutlaması Balıkesir Valiliği, Ramazan Bayramı için bir dizi tedbir aldı Balıkesir Valiliği, Ramazan Bayramı için bir dizi tedbir aldı

Ramazan Bayramı, Çanakkale, Tekirdağ, Bayram, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayram öncesi Tekirdağ-Çanakkale yolunda trafik denetimi - Son Dakika


Son Dakika
18:23 Türkiye ile Ermenistan arasındaki üçüncü görüşme 3 Mayıs'ta gerçekleşecek
18:22 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi: Kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum
18:19 Antalyaspor Teknik Direktörü Şahin, 16 yaşındayken Ronaldo'ya verdiği sözü açıkladı
18:17 Dünyanın en büyük mavi elması rekor fiyata satıldı!
18:08 Galatasaray camiasında başkanlık seçimi iptal mi edilecek?
18:07 İngiliz basını, 41 sivili öldüren Esed rejiminin katliamına ait görüntüleri paylaştı
18:00 Aylarca aç bırakılan aslanların son görüntüsü görenleri korkuttu
17:39 Müjde Ar'dan, Gezi Davası kararına tepki gösteren Abdullah Gül'e destek: Ülkenin sahipsiz olmadığını hissettik
17:36 CHP'den İBB'de yakalanan PKK'lı teröristle ilgili ilk açıklama: Soylu, yine baltayı taşa vurdu, maaşını ILO'dan alıyor
17:35 Altay kongresi olaylı başladı, yumruklar havada uçuştu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 18:39:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bayram öncesi Tekirdağ-Çanakkale yolunda trafik denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement