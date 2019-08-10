Son Dakika Haberleri: Bayram öncesi tezgâhlar şenlendi
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Bayram öncesi tezgâhlar şenlendi

1 saat önce

Bu sene Kurban Bayramının yaz mevsiminin ortasına denk gelmesi sebebi ile sezonun bütün sebze ve meyveleri tezgahlardaki yerini alırken fiyatların normal seviyelerde olduğu belirtiliyor.

Bayram öncesi tezgâhlar şenlendi, System.String[]
Bu sene Kurban Bayramının yaz mevsiminin ortasına denk gelmesi sebebi ile sezonun bütün sebze ve meyveleri tezgahlardaki yerini alırken fiyatların normal seviyelerde olduğu belirtiliyor.

Eskişehir Yunus Emre Kapalı Pazar Yerinde pazarcılık yapan ve 25 yıldır bu işle meşgul olduğunu belirten Hakan Aras, sezonu yeni başlayan üzüm, incir ve diğer meyvelerin fiyatlarının geçen yıllara oranla bu sene ucuz olduğunu ifade ederken, fiyatlarda önceki senelerde olduğu gibi bir kıpırdanma olmadığını söyledi. Bazı meyvelerin sezonunun yeni bittiğini, bazılarının bitmek üzere olduğunu, bazılarının ise pazara yeni giriş yaptığını belirten Aras, "Eskisi gibi bayram sebebiyle fiyatlarda değişiklik bu sene pek olmuyor. Her meyve, her sebze bulunuyor şu anda. Meyve ve sebze bolluğundan dolayı, her yerde olduğundan dolayı fırsatçılık yapanlar da bulunmuyor diyebilirim. O yüzden fiyatlar normal, işler de normal" dedi.

En çok cuma ve cumartesi günleri hasılat yaptıklarını ifade eden pazarcı Hakan Aras, "Bu sene fiyatlar ucuz, yani üzüm 5, şeftali 4, incir 7, yerli muz 7, kara erik 4, elma 4, kayısı 5, çilek 7, şu sıralar en çok tüketilen karpuz 1 ve kavun 2 lira. Bu sene meyve fiyatları ucuz, çok pahalı değil, 4 - 5 liraya güzel meyveler yiyebilir vatandaşlarımız" şeklinde konuştu.

"Kiraz ve eriğin sezonu bitiyor, incir ve üzümün sezonu başlıyor"

Aras, fiyatların ürünlerin azlığına ya da çokluğuna göre fark ettiğini vurgulayarak, eriğin şu sıralar çok nadir bulunduğunu ve buna bağlı olarak pahalı olduğunu söyledi. Meyve çeşitlerinin ve bolluğunun bu yaz sezonunda fazla olduğunu ifade eden Aras, "Kirazın sezonu bitiyor, eriğin sezonu bitiyor, erik 15 ila 20 lira aralığında satılıyor. Eriğin sezonu bitmek üzere olduğundan gelen erikler dağ köylerinden geliyor. Ondan dolayı şu sıralar erik değerli. İncir ve üzümün ise sezonu yeni başladı. İncir 20 gündür geldi tezgahlara, üzüm de yeni yeni başladı. Fiyatlar malın azlığına çokluğuna göre etkileniyor. Geçen sene fiyatlar daha yüksekti. Bu bayram daha sıcak geçiyor, meyve de bol, fiyatlar da ucuz" dedi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:00 Kaynak: İHA
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