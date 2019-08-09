Bayram öncesi trafik denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğünce, Havacılık Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timlerinin katılımıyla, İstanbul'da helikopter destekli denetimler gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğünce, Havacılık Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timlerinin katılımıyla, İstanbul'da helikopter destekli denetimler gerçekleştirildi.

Çamlıca Gişeleri Anadolu Yakası İstasyon Amirliği'nde yapılan denetimde, uygulamaya katılan birimler hem yoldaki uygulama noktasında hem de helikopterle havada hazır bulundu.

Ekipler tarafından durdurulan bazı araçlarda Buhar isimli Jandarma köpeği tarafından arama gerçekleştirildi. Sürücüler ve araçlarına ait evraklar kontrol edildi.

Uygulama sırasında, trafiğin yoğun olduğu yollarda kural ihlali yapan sürücüler havadan yapılan denetimde tespit edilerek ekiplere bildirildi.

Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri Çamlıca gişelerinde durduran ekipler, sürücülere ceza tutanaklarını tebliğ ederek, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Uygulamada ayrıca çocuklara yönelik hazırlanan "Kemerin Ses Getirsin" projesi kapsamında araçlarda bulunan çocuk yolculara broşürler dağıtıldı, proje ve emniyet kemeri takmanın önemi hakkında bilgiler verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Deprem uzmanından büyük İstanbul depremine ilişkin değerlendirme: İstanbul'da faylar Ege Denizi'nden çok daha rahat

Alman askeri Türkiye'de gözaltına alındı

Zanka'dan takımına Fenerbahçe resti: Göndermezseniz oynamam

İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz