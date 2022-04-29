Bayram öncesi trafik denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Bayram öncesi trafik denetimi

29.04.2022 20:55

Muş'ta bayram öncesi sürücüleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda broşür dağıtıldı ve uyarıldı.

Muş'ta bayram öncesi sürücüleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda broşür dağıtıldı ve uyarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstasyon Caddesi'nde trafik uygulaması yaptı.

Sürücülere emniyet kemerinin önemini anlatan ekipler, hız ve trafik konularında bilgiler aktardı.

Bayram süresince denetimlerini sürdürecek olan ekipler, sürücülere emniyet kemerinin öneminin belirtildiği broşür dağıttı.

Bayram öncesi trafik denetimi
Bayram öncesi trafik denetimi
Bayram öncesi trafik denetimi
Bayram öncesi trafik denetimi

YORUMLAR
500
İstanbul Emniyetinden bayram öncesi denetim İstanbul Emniyetinden bayram öncesi denetim Ramazan Bayramı için tatlı telaşı başladı Ramazan Bayramı için tatlı telaşı başladı

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Bayram, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayram öncesi trafik denetimi - Son Dakika


Son Dakika
20:57 Mehmet Metiner Abdullah Gül'e meydan okudu: Yüreği yetiyorsa kendisi aday olsun
20:46 15 yaşındaki öğrenci, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
20:45 Fenerbahçe Gaziantep FK maçı başladı!
20:39 Türkiye büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
20:02 Uygulamayı görünce panikledi, ön koltuktaki çocuğu arka koltuğa attı
19:51 Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımına tepkiler büyüyor!
19:24 Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı!
19:18 Antalya'nın Konyaaltı sahilinde traktörle düzenleme çalışması yapıldı
19:16 Burak Yılmaz kariyerinin son imzasını Süper Lig ekibine atıyor
19:11 Bursa'da çocukların ve esnafın yüzünü güldüren bayram projesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 21:01:32. #1.11#
SON DAKİKA: Bayram öncesi trafik denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement