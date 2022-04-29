Bayram öncesi trafik denetimi - Son Dakika

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirildi.

Van'da İçişleri Bakanlığınca farkındalık oluşturmak amacıyla "Bayramınız kemerli olsun" etkinliği kapsamında Edremit ilçesindeki uygulama noktasında denetim yapıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile sürücüleri emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirdi.

Araçlarda bulunan çocuklarla da yakından ilgilenen Bilmez, onlara bilgilendirme broşürü verdi, kırmızı düdük ve boyama kitabı hediye etti.

Vali Bilmez, denetimlerin İçişleri Bakanlığı öncülüğünde ülke genelinde tüm illerde eş zamanlı yapıldığını söyledi.

Bilmez, "Farkındalık oluşturmak amacıyla 'Bu bayramımız kemerli olsun' sloganıyla hepimiz yollardayız. Lütfen herkes kurallara uysun ve çok dikkatli olsun. Herkesin çok tedbirli olması istiyoruz ve herkese kazasız, belasız, hayırlı bir bayram diliyoruz." dedi.

Uygulamaya Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Edremit Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Yılmaz ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan ile çok sayıda jandarma ve polis de katıldı.