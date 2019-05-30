Son Dakika Haberleri: Bayram öncesi trafik uygulaması
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Bayram öncesi trafik uygulaması

53 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Bölge Trafik ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulamalara başladı.

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Bölge Trafik ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulamalara başladı.

Gölbaşı Bölge Trafik İstasyon Amirliği polisleri yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle trafik uygulamalarını sıklaştırdı. Durdurulan araçların sürücülerine uykusuz ve yorgun olarak araç kullanmamaları, emniyet kemeri, aşırı yük, fazla yolcu ve aracın teknik aksamını bozacak durumlardan kaçınmaları konularında uyarıda bulunuyor. Bölge Trafik Komiseri İsmail Topulca, uygulamadaki amaçlarının sürücülere ceza vermek değil onları bilinçlendirmek, sürücü hatalarından kaynaklı kazalara karşı tedbir almak olduğunu vurguladı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:16 Kaynak: İHA
Adıyaman, Ramazan Bayramı, Güncel
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