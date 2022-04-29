Bayram öncesi trafik ve asayiş denetimi artırıldı - Son Dakika
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Bayram öncesi trafik ve asayiş denetimi artırıldı

29.04.2022 13:45
Bayram öncesi trafik ve asayiş denetimi artırıldı

Zonguldak'ta sürücüler bayramda yoğunlaşacak olan trafiğe karşı dikkatli olması konusunda uyarıldı.

Zonguldak'ta sürücüler bayramda yoğunlaşacak olan trafiğe karşı dikkatli olması konusunda uyarıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yaklaşan bayram öncesinde trafik ve asayiş denetimleri yapılmaya devam ediyor. Zonguldak Kent merkezinde trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar çerçevesinde sürücülerin ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi. Ayrıca kimlik sorgulaması yapılarak Aranan şahısların kontrolü gerçekleştirildi. Trafik polisi tarafından sürücüler bayramda yoğun trafik sebebiyle daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. - ZONGULDAK

Bayram öncesi trafik ve asayiş denetimi artırıldı
Bayram öncesi trafik ve asayiş denetimi artırıldı
Bayram öncesi trafik ve asayiş denetimi artırıldı

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Bayram, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayram öncesi trafik ve asayiş denetimi artırıldı - Son Dakika


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