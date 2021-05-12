Bayram öncesi ucuz baklama kuyruğu - Son Dakika

Bahçelievler arefe günü sabahın erken saatlerinde ucuz baklava almak isteyenler tatlıcı dükkanın önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Bahçelievler Şirinevler'de Ramazan Bayramı öncesi bir baklavacının piyasanın altında fiyatlarla baklava satışı yapması kuyruk oluşturdu. Arife günü sabahın ilk saatleriyle birlikte sıraya giren vatandaşlar tatlıcı dükkanı önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldığı görüldü.

Sırada olan vatandaşlardan Kadir Özcan sıkıntı yaşadıklarını belirterek "Sabahın köründe geldik buraya çok kalabalık gerçekten dün akşam da erkenden kapattılar kuyruğun nereye kadar uzadığını görüyorsunuz ben de erkenden çıkabilirim" dedi.

"Kimse memnun olduğunu sanmıyorum"

Mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Metin Akyol "Sırayı görüyorsunuz yoksulluktan kaynaklanan bir sıra yoksa kimse bayram arifesinde bu sıraya girmez. Yaklaşık 15 dakika oldu geleli sırada bekliyoruz" diye konuştu.

"Neticesini aldıktan sonra razıyız"

Murat Başaran ise "Verilen hizmet İstanbul'da en uygun ve kaliteli tatlıyı sunmaktadır herkes çok memnun olduğu için şu an ucu sonu görünmeyen bir sıra var. Neticesini aldıktan sonra sıraya razıyız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL