Son Dakika Haberleri: Bayram öncesi vatandaşlar sahte para konusunda uyarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Bayram öncesi vatandaşlar sahte para konusunda uyarıldı

1 saat önce

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşları sahte para konusunda uyardı.

Bayram öncesi vatandaşlar sahte para konusunda uyarıldı, System.String[]
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşları sahte para konusunda uyardı. Hayvan pazarını gezen polisler, vatandaşları uyaran el broşürleri dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yoğun alışverişlerin yapıldığı bölgelerde vatandaşları sahte para konusunda uyardı. KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede meydana gelebilecek sahte para konularının ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. KOM Şube Müdürlüğü görevlileri "Türk Lirası Tanıtım Rehberi" broşürleri dağıtılarak, vatandaşları sahte para konusunda daha duyarlı olmaları, şüpheli bir durum karşısında 155 polis imdat hattını aramaları konusunda bilgilendirdi. - ŞANLIURFA
Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SGK'ya borcu olanlar 31 Aralık'a kadar hastanelerden ücretsiz yararlanabilecek
Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü Edirneli besici, kurbanlık satışlarını mobilden yapıyor Tatilcilere kapora tuzağı: 500 km gitti hayatının şokunu yaşadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 13:07:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayram öncesi vatandaşlar sahte para konusunda uyarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]