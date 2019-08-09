Son Dakika Haberleri: Bayram öncesi vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı
Son Dakika Yaşam Haber

Bayram öncesi vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı

55 dakika önce

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü TDP (Toplum Destekli Polislik) Büro Amirliği ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı uyarıldı.

Bayram öncesi vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı, System.String[]
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü TDP (Toplum Destekli Polislik) Büro Amirliği ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı uyarıldı.

Yaşanabilecek her türlü suç olasılıklarına karşı uyarılan vatandaşlara bilgilendirme broşürleri de dağıtarak karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara karşı dikkatli ve duyarlı olmalarını istenildi. Ekipler ayrıca kurbanlık satışı ve alışı esnasında alınacak önlemler konusunda da bilgilendirme çalışması yaptı.

Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarda Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle, ilçe genelinde halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, hayvan pazarının kurulduğu alan içerisinde, işyerlerine, mahalle muhtarlarına, banka görevlilerine dolandırıcılık ve sahte para olayları başta olmak üzere karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara karşı dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunularak broşürler dağıtıldı. - BİLECİK
Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet'ten kurbanlık hisse uyarısı: Dinen uygun değil
Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar çelik eldivenle korunacak. Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 19:20:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayram öncesi vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]