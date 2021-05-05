Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi - Son Dakika

Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi

05.05.2021 10:47

Tam kapanma sürecinde mesai saatlerini değiştirerek 10.00-16.00 arasına çeken bankalar hakkında yeni bir karar alındı. Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri nedeniyle 6-11 Mayıs arasında mesai saatleri 09.00-16.30 olarak değiştirildi.

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı bildirildi.

MESAİ SAATLERİ 09.00-16.30 SATLERİ ARASINA ÇEKİLECEK

Açıklamada, "Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir. Diğer günlerde şubelerde 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecektir. Toplumun, kendisinin ve çalışanların sağlığının korunmasına azami ölçüde çaba gösterilmesini teminen banka müşterilerinin; işlemlerinde ATM, internet ve mobil bankacılığı gibi şube dışı kanalları tercih etmelerini arz ve teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

TAM KAPANMA NEDENİYLE MESAİ SAATLERİ DEĞİŞMİŞTİ

29 Nisan Perşembe günü başlayan tam kapanma sürecinde bankalar mesai saatlerini değiştirmişti. Bankalar, bu süreç içerisinde mesai saatlerini 10.00-16.00 saatleri arasına çekmişti.

Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi

Türkiye Bankalar Birliği, Emekli, Mayıs, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Ekonomi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi - Son Dakika Ekonomi


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