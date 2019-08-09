Son Dakika Haberleri: Bayram öncesi yaşlılara berber hizmeti
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Bayram öncesi yaşlılara berber hizmeti

1 saat önce

Sorgun Belediyesi tarafından evden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlara berber hizmeti verildi.

Bayram öncesi yaşlılara berber hizmeti, System.String[]
Sorgun Belediyesi tarafından evden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlara berber hizmeti verildi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, evden çıkma imkanı olmayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların adres tespitinin yapıldığını, Kurban Bayramı öncesi ücretsiz evde berber hizmeti verildiğini belirtti.
Ekinci, "Bu uygulamamızla yaşlılarımızın yanlarında olmayı sürdürüyoruz. Özel insanlarımızın ve yaşlılarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek bizlere yetiyor. Kurban Bayramı öncesi ilçemizde bulunan, evden çıkmayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı tespit ederek saç ve sakal tıraşları ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Onları sadece özel günlerde değil, her gün hatırlıyor, yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz. Bütün hemşehrilerimin Kurban Bayramını şimdiden kutluyor, iyi bayramlar diliyorum." dedi.
Sorgun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:36 Kaynak: AA
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