Son Dakika Haberleri: Bayram öncesi yetimlere yardım projesi sevindirdi
Son Dakika Güncel Haber

Bayram öncesi yetimlere yardım projesi sevindirdi

56 dakika önce

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesi ve Kur'an'a Hizmet Derneği işbirliği ile İmam Hatip Okullarında düzenlenen "Yetimlere Yardım Projesi" yetim öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Bayram öncesi yetimlere yardım projesi sevindirdi, System.String[]
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesi ve Kur'an'a Hizmet Derneği işbirliği ile İmam Hatip Okullarında düzenlenen "Yetimlere Yardım Projesi" yetim öğrencilerin yüzünü güldürdü.

İmam Hatip Okullarında belirlenen yetimlere nakit para ve erzak yardımının yapıldığı programa, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürü Yusuf Yılmaz ve Kur'an'a Hizmet Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin katıldı.

Programda konuşan Din Öğretimi Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, "Proje kapsamında metropol ilçelerde bulunan İmam Hatip Okullarında öğrenim gören ve ismi belirlenen 211 yetim öğrencinin faydalanması hedefledik. Bizler de yetim bir Peygamberin ümmetiyiz. 52 ülkede 400 milyona yakın çocuğumuz yetim ve terk edilmiş durumda kitabımız Kuranı Kerim ilk önce bizim yetimlere sahip çıkmamızı emreder. Kendisi de yetim olan alemlere rahmet Peygamber Efendimiz de bize yetimlerin başını okşamayı, onlara bir abi, bir abla kardeş ve evlat olmamızı öğütlüyor. Biz de bu vesile ile yetimleri önemsiyor, derdini kendi derdimiz görüyoruz. Onların yüzünü güldürmek her şeye değer" dedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:08 Kaynak: İHA
Yusuf Yılmaz, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Tuğba Ekinci'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Pamuk prens Son Dakika! Uber, İstanbul'da XL faaliyetlerini durdurdu Demet Akalın çocuk istismarlarına isyan etti: Cumhurbaşkanına mektup yazacağım Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 16:04:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayram öncesi yetimlere yardım projesi sevindirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]